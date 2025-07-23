Моллюски и другие продукты, в которых много витамина В12

Моллюски. В порции на 110 г содержится 12,8 мкг витамина B12. Кроме того, много этого витамина в устрицах.

Лосось. Он содержит много омега-3, которые борются с воспалением, а также витамин В12.

Пищевые дрожжи. Часто эта форма дрожжей обогащается витамином В12, за счёт чего становится незаменимой для веганов и вегетарианцев. Три столовые ложки пищевых дрожжей могут содержать до 24 мкг В12, что в 10 раз превышает суточную норму.