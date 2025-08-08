Молочные продукты защитят вас от рака и других заболеваний

В рамках нового исследования учёные проанализировали связь между употреблением молочных продуктов и здоровьем сердца, раком, массой тела, диабетом.

Большинство научных работ показали, что употребление любых молочных продуктов снижает риск развития болезней сердца, некоторых видов онкологии (например, мочевого пузыря, молочной железы, толстой кишки), диабета 2 типа, ожирения. В пяти же исследованиях употребление этих продуктов связывали с повышенным риском возникновения рака печени, яичников и предстательной железы.

При углублённом изучении вопроса учёные обнаружили следующие ассоциации.

Молоко. В 51 исследовании, посвящённом молоку, команда специалистов отметила 13 положительных связей между потреблением молока и снижением риска возникновения некоторых болезней, включая рак полости рта, мочевого пузыря и колоректальный рак. Но в большей части работ не было выявлено существенного влияния молока на состояние здоровья.

Сыр. Во многих из 20 исследований сыр снизил вероятность развития таких проблем со здоровьем, как сердечно-сосудистые заболевания и даже некоторые виды рака. 25 исследований не выявили никакого влияния этого продукта на здоровье, а две работы связали сыр с повышенным риском развития рака простаты.

Йогурт. В ходе 25 исследований было обнаружено, что йогурт снижает риск развития болезней сердца, диабета 2 типа, рака мочевого пузыря, молочной железы и колоректального рака. В то же время в других 25 работах учёные не заметили никакого влияния йогурта на здоровье.