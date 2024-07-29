Молоко повысило риск возникновения рака груди у женщин

Молоко повысило риск возникновения рака груди у женщинЭто показало новое исследование
Некоторые исследования демонстрируют, что один напиток может повысить вероятность развития рака груди на 80%. Учёные провели анализ данных более 50 тысяч женщин за 8-летний период. 50% из них придерживались вегетарианского рациона, а остальные употребляли молоко животного происхождения.
Перед началом проведения исследования рака не было ни у кого из участниц. Со временем эта болезнь появилась у 1057 человек.
Полученные специалистами данные показали, что причина этого — в молочных продуктах. В ходе исследования выяснилось, что даже в небольших количествах ежедневное употребление молока способно повысить риск возникновения рака груди до 80%.
То есть даже если вы станете пить меньше стакана молока в сутки, это всё равно повысит вероятность развития рака груди. Она становится больше 50%, если это будет целый стакан, а при употреблении двух-трёх стаканов каждый день этот риск составляет 70−80%.
Объяснить такой эффект можно природными стимуляторами, которые обнаружились в молоке животного происхождения. Они приводят к росту и делению клеток, из-за чего возникает рак.
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