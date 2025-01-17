Молоко снизило риск возникновения рака толстой кишки на 17%Это показало новое исследование
Учёные из США, Великобритании и Австралии объединились, чтобы выяснить, защищает ли молоко от рака. Все их выводы были опубликованы в выпуске Nature Communications за январь 2025 года.
Для проведения исследования использовались данные из Million Women Study. В эту работу были включены более 1,3 миллиона британских женщин со средним возрастом 56 лет. Набраны они были в 1996—2001 годы, и с тех пор за ними ведётся наблюдение. Каждые 3−5 лет они заполняют анкеты.
Отобрали для нового исследования специалисты 542 778 участниц. По итогам анализа обнаружилось следующее. Во-первых, алкоголь и красное и переработанное мясо имеют самые сильные связи с колоректальным раком. На каждые 30 г красного и переработанного мяса в день риск возникновения колоректального рака увеличивается на 8%. Типичный размер порции — 100 г, а значит, этот риск увеличивается до 29%, если вы едите такое мясо ежедневно. Более сильная же связь наблюдалась между раком и переработанным мясом.
При этом почти все молочные продукты (кроме сыра и мороженого) были обратно связаны с колоректальным раком. В частности, на каждые 300 мг кальция, потребляемого в день, вероятность развития колоректального рака снижается на 17%. Это значит, что если вы ежедневно выпиваете около чашки молока, то у вас на 17% шансов заболеть колоректальным раком.
Учёные полагают, что такая защитная роль молока может быть связана с наличием кальция в нём. Если же это не кальций, то причина может заключаться в наличии конъюгированной линолевой кислоты (CLA), масляной кислотой и сфингомиелина. Все эти вещества подавляют рост химически индуцированных раковых клеток в толстой кишке.
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