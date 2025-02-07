Морковь, брокколи и не только: названы овощи, в которых много клетчатки

А также те, в которых этого вещества мало

Многие люди стремятся есть больше овощей, чтобы получать больше клетчатки. Это вещество помогает улучшить пищеварение, здоровье сердца, самочувствие, контролировать вес, снизить риск возникновения сахарного диабета.