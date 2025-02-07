Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 февраля 2025, 12:00
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Морковь, брокколи и не только: названы овощи, в которых много клетчатки

А также те, в которых этого вещества мало
Многие люди стремятся есть больше овощей, чтобы получать больше клетчатки. Это вещество помогает улучшить пищеварение, здоровье сердца, самочувствие, контролировать вес, снизить риск возникновения сахарного диабета.
Морковь, брокколи и не только: названы овощи, в которых много клетчатки
© Pixabay/CC0 Public Domain

Овощи — отличный источник как растворимой, так и нерастворимой клетчатки. Больше всего этого вещества содержится в зелёном горошке, авокадо, артишоках, пастернаке, кудрявой капусте, сладком картофеле, свёкле, моркови, брокколи, тыкве.

Морковь, брокколи и не только: названы овощи, в которых много клетчатки
© Canal Cocina

Довольно мало клетчатки при этом в спарже, сыром шпинате, цветной капусте, грибах, перце стручковом, помидорах, латуке, огурцах.

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