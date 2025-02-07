Морковь, брокколи и не только: названы овощи, в которых много клетчатки

Опубликовано 07 февраля 2025, 12:001 мин.
Морковь, брокколи и не только: названы овощи, в которых много клетчаткиА также те, в которых этого вещества мало
Многие люди стремятся есть больше овощей, чтобы получать больше клетчатки. Это вещество помогает улучшить пищеварение, здоровье сердца, самочувствие, контролировать вес, снизить риск возникновения сахарного диабета.
Овощи — отличный источник как растворимой, так и нерастворимой клетчатки. Больше всего этого вещества содержится в зелёном горошке, авокадо, артишоках, пастернаке, кудрявой капусте, сладком картофеле, свёкле, моркови, брокколи, тыкве.
Довольно мало клетчатки при этом в спарже, сыром шпинате, цветной капусте, грибах, перце стручковом, помидорах, латуке, огурцах.
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Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова