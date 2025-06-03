Морковь и не только: диетолог назвал самые питательные овощи

Руккола. По словам Бет Старк, сертифицированного диетолога, консультанта по коммуникациям в области питания и питания, эта зелень - ключевой источник фолиевой кислоты, которая поддерживает выработку ДНК и особенно важна во время беременности или при её планировании. Также руккола содержит глюкозинолаты. Они помогают снижать риск возникновения некоторых видов рака. Ещё этот овощ - хороший источник каротиноидов, связанных со здоровьем глаз и сердца.

Мускатная тыква. Одна чашка такой тыквы содержит около 50% суточной нормы витамина С и более 10% дневной нормы калия, клетчатки и магния. Кроме того, мускатная тыква - источник бета-каротина.

Морковь. Она богата витамином С, бета-каротином, калием, клетчаткой. Увеличение потребления моркови связывают со снижением риска возникновения рака лёгких, поджелудочной железы, а также лейкемии.

Лук. Известно, что во внешних слоях лука содержится больше антиоксидантов. Поэтому старайтесь как можно меньше очищать этот овощ. Также в луке есть соединение кверцетин, которое снижает кровяное давление и поддерживает здоровье сердца.

Брюссельская капуста. В ней содержится много витамина К, который важен для здоровья костей, свёртываемости кожи. Из одной чашки брюссельской капусты вы получите более 100% дневной нормы витамина С и более 10% дневной нормы клетчатки. В состав этой капусты входят и глюкозинолаты, которые связаны с уменьшением воспаления.