Морковь и не только: диетолог назвал самые питательные овощи

Морковь и не только: диетолог назвал самые питательные овощиДобавьте их в свой рацион
Руккола. По словам Бет Старк, сертифицированного диетолога, консультанта по коммуникациям в области питания и питания, эта зелень - ключевой источник фолиевой кислоты, которая поддерживает выработку ДНК и особенно важна во время беременности или при её планировании. Также руккола содержит глюкозинолаты. Они помогают снижать риск возникновения некоторых видов рака. Ещё этот овощ - хороший источник каротиноидов, связанных со здоровьем глаз и сердца.
Мускатная тыква. Одна чашка такой тыквы содержит около 50% суточной нормы витамина С и более 10% дневной нормы калия, клетчатки и магния. Кроме того, мускатная тыква - источник бета-каротина.
Морковь. Она богата витамином С, бета-каротином, калием, клетчаткой. Увеличение потребления моркови связывают со снижением риска возникновения рака лёгких, поджелудочной железы, а также лейкемии.
Лук. Известно, что во внешних слоях лука содержится больше антиоксидантов. Поэтому старайтесь как можно меньше очищать этот овощ. Также в луке есть соединение кверцетин, которое снижает кровяное давление и поддерживает здоровье сердца.
Брюссельская капуста. В ней содержится много витамина К, который важен для здоровья костей, свёртываемости кожи. Из одной чашки брюссельской капусты вы получите более 100% дневной нормы витамина С и более 10% дневной нормы клетчатки. В состав этой капусты входят и глюкозинолаты, которые связаны с уменьшением воспаления.
Грибы. От природы они содержат мало калорий, жира и натрия, но богаты такими соединениями, как клетчатка, калий, несколько витаминов группы В (в том числе В2, В3, В5). Также грибы - это источник витамина D и эрготионеина. Последняя аминокислота действует как антиоксидант.
Картофель. Из него можно получить калий, клетчатку, витамин С. Калий, например, помогает снизить кровяное давление. Ещё картошка - хороший источник углеводов.
Сладкий перец. Из болгарского перца (особенно красного, оранжевого и жёлтого) можно получить витамин С. Один средний перец содержит более 100% суточной нормы этого витамина. Также в составе этого овоща есть каротиноиды, снижающие риск возникновения хронических заболеваний (болезней сердца, рака).
Зелёный горошек. Как отмечает Габи Томпсон, магистр наук, сертифицированный диетолог, он содержит много белка и клетчатки. В одной чашке - более 25% суточной потребности в клетчатке, а также 8 г растительного белка, примерно 100% суточной нормы витамина С и около 10% суточной нормы железа, витамина B6, магния и калия.
Свёкла. Одна чашка этого овоща даёт 4 г клетчатки и более 10% суточной нормы калия. Также свёкла - это источник фолиевой кислоты, магния и фосфора.
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