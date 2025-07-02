Морковь и не только: какие продукты помогут восстановиться после солнечных ожогов

Морковь. В этом овоще много бета-каротина. Это каротиноид, который накапливается во внешнем слое кожи и образует защитный барьер от воздействия окружающей среды. В том числе от УФ-лучей. Это также защищает кожу от старения.

Кисломолочные продукты. Доказано, что молоко, ферментированное молочнокислыми бактериями, усиливает восстановление ДНК, повышает иммунитет кожи после солнечного ожога.

100% апельсиновый сок, обогащённый витамином D. Он содержит полифенолы, а эти вещества могут снижать вредное воздействие ультрафиолетового излучения А (UVA) и ультрафиолетового излучения В (UVB) на кожу. Также известно, что пищевой витамин D может быстро снять воспаление, связанное с солнечными ожогами.