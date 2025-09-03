Морковный и не только: названы самые полезные для здоровья соки

Морковный сок. Это хороший источник витаминов E и C, калия, которые помогают регулировать давление. Ещё в морковном соке много антиоксидантов. Порция 100% сока объёмом 230 мл содержит 213 г воды, 96 ккал, 2,28 г белка, 0,36 г жиров, 22 г углеводов, 9,38 г углеводов, 20 мг витамина С.

Гранатовый сок. В нём много питательных веществ, которые улучшают кровообращение и делают тренировки эффективнее. 230 мл такого сока дадут вам 99 ккал, 29 г углеводов, 26 г сахара, 24 мг витамина С.

Свекольный сок. Его употребление помогает контролировать уровень холестерина, улучшает спортивные результаты, ускоряет восстановление. Из одной порции на 230 мл можно получить 229 г воды, 62 ккал, 1,8 г белка, 0,152 г жиров, 15 г углеводов и 12 г сахара.