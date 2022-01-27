Морковный сок оказался полезен для гипертоников

Немало людей во всём мире страдают от повышенного давления. Но существуют продукты, препятствующие развитию гипертонии и снижающие давление. Например, это морковь и морковный сок.

Согласно исследованию, в котором участвовали 2195 человек, свежая морковь позволяет снизить давление. Кроме того, портал Blood Pressure Explained сообщает, что морковный сок может понизить систолическое и диастолическое давление.