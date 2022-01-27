Морковный сок оказался полезен для гипертоников

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Морковный сок оказался полезен для гипертониковПодробнее об этом рассказало издание Daily Express
Морковь - один из продуктов, который позволяет снизить кровяное давление. Это подтверждают результаты научных исследований. Подробнее - в материале.
Немало людей во всём мире страдают от повышенного давления. Но существуют продукты, препятствующие развитию гипертонии и снижающие давление. Например, это морковь и морковный сок.
Согласно исследованию, в котором участвовали 2195 человек, свежая морковь позволяет снизить давление. Кроме того, портал Blood Pressure Explained сообщает, что морковный сок может понизить систолическое и диастолическое давление.
Подобный эффект моркови и других овощей, по мнению специалистов, объясняется высоким содержанием в таких продуктах витаминов, растительного белка, клетчатки.
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Источник: ИноСМИ