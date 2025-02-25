Морская фасоль оказалась лучшим видом фасоли при запорах

Морская фасоль оказалась лучшим видом фасоли при запорахЭто подтвердили диетологи
Есть несколько причин, по которым морская соль облегчает опорожнение кишечника.
Много клетчатки. В одной чашке варёной морской фасоли — 19 г клетчатки. Это от 55 до 86% суточной нормы. За счёт этого у вас также замедлится пищеварение, вы будете дольше ощущать сытость, сведёте к минимуму скачки уровня сахара в крови.
Растворимая и нерастворимая клетчатка в составе. Первая помогает дефекации, поглощая воду, разбухая до гелеобразной формы, которая смягчает стул, а вторая увеличивает объём стула и способствует его удалению из организма, говорит Мишель Рутенштейн, кардиолог-диетолог и владелица компании Entirely Nourished.
Поддержание здоровья кишечника. В морской фасоли много резистентного крахмала. Это тип углеводов, который становится источником пищи для бактерий в толстом кишечнике. Полезные же бактерии производят короткоцепочечные жирные кислоты, оказывающие противовоспалительное действие на организм.
Магний. Это натуральное слабительное, которое тоже входит в состав морской фасоли. Она даёт 23% от суточной рекомендуемой дозы этого вещества на чашку.
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