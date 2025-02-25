Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 февраля 2025, 03:45
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Морская фасоль оказалась лучшим видом фасоли при запорах

Это подтвердили диетологи
В борьбе с запорами может помочь изменение рациона. Например, включение в него морской фасоли.
Морская фасоль оказалась лучшим видом фасоли при запорах
© BUSH'S® Beans

Есть несколько причин, по которым морская соль облегчает опорожнение кишечника.

Много клетчатки. В одной чашке варёной морской фасоли — 19 г клетчатки. Это от 55 до 86% суточной нормы. За счёт этого у вас также замедлится пищеварение, вы будете дольше ощущать сытость, сведёте к минимуму скачки уровня сахара в крови.

Растворимая и нерастворимая клетчатка в составе. Первая помогает дефекации, поглощая воду, разбухая до гелеобразной формы, которая смягчает стул, а вторая увеличивает объём стула и способствует его удалению из организма, говорит Мишель Рутенштейн, кардиолог-диетолог и владелица компании Entirely Nourished.

Морская фасоль оказалась лучшим видом фасоли при запорах
© Eating Well / Jacob Fox

Поддержание здоровья кишечника. В морской фасоли много резистентного крахмала. Это тип углеводов, который становится источником пищи для бактерий в толстом кишечнике. Полезные же бактерии производят короткоцепочечные жирные кислоты, оказывающие противовоспалительное действие на организм.

Магний. Это натуральное слабительное, которое тоже входит в состав морской фасоли. Она даёт 23% от суточной рекомендуемой дозы этого вещества на чашку.

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