Морская фасоль оказалась лучшим видом фасоли при запорах

Есть несколько причин, по которым морская соль облегчает опорожнение кишечника.

Много клетчатки. В одной чашке варёной морской фасоли — 19 г клетчатки. Это от 55 до 86% суточной нормы. За счёт этого у вас также замедлится пищеварение, вы будете дольше ощущать сытость, сведёте к минимуму скачки уровня сахара в крови.

Растворимая и нерастворимая клетчатка в составе. Первая помогает дефекации, поглощая воду, разбухая до гелеобразной формы, которая смягчает стул, а вторая увеличивает объём стула и способствует его удалению из организма, говорит Мишель Рутенштейн, кардиолог-диетолог и владелица компании Entirely Nourished.