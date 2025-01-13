Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 января 2025, 04:30
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Мощный заряд энергии не только: названы преимущества для здоровья матча перед кофе

Вот что будет, если пить его целый месяц
Алекса Меллардо, заместитель редактора Mind + Body Eat This, Not That!, в течение 30 дней пила вместо кофе матчу и ощутила несколько положительных эффектов для здоровья.
Мощный заряд энергии не только: названы преимущества для здоровья матча перед кофе
© INTEGRIS Health

Мощный заряд энергии без беспокойства. Кофеин в матче повышает уровень энергии медленнее и достигает пикового уровня в организме примерно через 30 минут. Это идеально для многих из тех, кто склонен нервничать от кофе, говорят The Nutrition Twins. Также матча содержит L-теанин. Эта аминокислота даёт умственную активность и спокойствие.

Намного более приятный вкус. По сравнению с кофе у порошка матча натуральный, землистый вкус.

Мощный заряд энергии не только: названы преимущества для здоровья матча перед кофе
© Alexa Mellardo

Множество полезных свойств. В матче есть EGCG (галлат эпигаллокатехина) — вещество, уменьшающее воспаление, снижающее уровень кортизола и способствующее потере веса. Также известно, что этот напиток борется с окислительным стрессом.

Устойчивая привычка в долгосрочной перспективе. Матча даёт в том числе чувство комфорта, энергию, много преимуществ для здоровья. К тому же у этого напитка приятный вкус.

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