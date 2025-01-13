Мощный заряд энергии не только: названы преимущества для здоровья матча перед кофе

Мощный заряд энергии без беспокойства. Кофеин в матче повышает уровень энергии медленнее и достигает пикового уровня в организме примерно через 30 минут. Это идеально для многих из тех, кто склонен нервничать от кофе, говорят The Nutrition Twins. Также матча содержит L-теанин. Эта аминокислота даёт умственную активность и спокойствие.

Намного более приятный вкус. По сравнению с кофе у порошка матча натуральный, землистый вкус.