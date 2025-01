Мощный заряд энергии не только: названы преимущества для здоровья матча перед кофе

Вот что будет, если пить его целый месяц

Алекса Меллардо, заместитель редактора Mind + Body Eat This, Not That!, в течение 30 дней пила вместо кофе матчу и ощутила несколько положительных эффектов для здоровья.