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Может ли отсутствие секса привести к проблемам со здоровьем

Отвечает болгарское издание «Факти»
Действительно ли отказ от секса настолько опасен, что из-за этого человек может заболеть? Ответ на этот вопрос - в материале.
Может ли отсутствие секса привести к проблемам со здоровьем

Как отмечает автор, на самом деле последствия отсутствия сексуальной жизни - индивидуальны. То есть зависят они от конкретного человека. Тем не менее несколько замечаний сделать по этому поводу можно.

Так, согласно результатам американского исследования, многие при отсутствии секса могут так же счастливы, как и те, у кого он регулярно. То есть если воздержание - добровольное, по собственному желанию, либо из-за того, что нет партнёра, то проблем со здоровьем не будет.

Может ли отсутствие секса привести к проблемам со здоровьем

Но если для человека крайне важно, чтобы в его жизни был секс, то это может привести к психическим проблемам.

В то же время, утверждает автор, регулярные занятия сексом полезны. Как для мужчин, так и для женщин. Первым он помогает поддерживать здоровье простаты, вторым - укрепить мышцы тазового дна и улучшить работу мочевого пузыря. Помимо этого, как и мастурбация, регулярный секс позволяет снизить уровень стресса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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