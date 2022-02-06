Может ли отсутствие секса привести к проблемам со здоровьем

Может ли отсутствие секса привести к проблемам со здоровьемОтвечает болгарское издание «Факти»
Как отмечает автор, на самом деле последствия отсутствия сексуальной жизни - индивидуальны. То есть зависят они от конкретного человека. Тем не менее несколько замечаний сделать по этому поводу можно.
Так, согласно результатам американского исследования, многие при отсутствии секса могут так же счастливы, как и те, у кого он регулярно. То есть если воздержание - добровольное, по собственному желанию, либо из-за того, что нет партнёра, то проблем со здоровьем не будет.
Но если для человека крайне важно, чтобы в его жизни был секс, то это может привести к психическим проблемам.
В то же время, утверждает автор, регулярные занятия сексом полезны. Как для мужчин, так и для женщин. Первым он помогает поддерживать здоровье простаты, вторым - укрепить мышцы тазового дна и улучшить работу мочевого пузыря. Помимо этого, как и мастурбация, регулярный секс позволяет снизить уровень стресса.
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