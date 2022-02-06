Может ли отсутствие секса привести к проблемам со здоровьем

Как отмечает автор, на самом деле последствия отсутствия сексуальной жизни - индивидуальны. То есть зависят они от конкретного человека. Тем не менее несколько замечаний сделать по этому поводу можно.

Так, согласно результатам американского исследования, многие при отсутствии секса могут так же счастливы, как и те, у кого он регулярно. То есть если воздержание - добровольное, по собственному желанию, либо из-за того, что нет партнёра, то проблем со здоровьем не будет.