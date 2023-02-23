Может ли посуда из алюминия, меди, керамики, чугуна или нержавеющей стали навредить здоровью

Выбирать материал, из которого сделана посуда, нужно исходя из того, что конкретно вы готовите. А с точки зрения влияния на здоровье все предлагаемые сегодня материалы считаются безопасными.

Сковороды с антипригарным покрытием очень популярны. Обычно опасения, связанные с ними, относятся обычно к определённым химикатам. Это пер- и полифторалкильные вещества. Но они безопасны по двум причинам: за счёт стабильности и низких уровней концентрации.

Есть мнение, что алюминиевые кастрюли вызывают деменцию. Однако убедительных доказательств этого нет.

Медные кастрюли равномерно нагреваются и являются хорошими проводниками тепла. К тому же большая часть такой посуды имеет нереактивное покрытие из нержавеющей стали. Это защищает от попадания меди в пищу.