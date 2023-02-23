Может ли посуда из алюминия, меди, керамики, чугуна или нержавеющей стали навредить здоровью

Может ли посуда из алюминия, меди, керамики, чугуна или нержавеющей стали навредить здоровьюОбъясняют учёные
При покупке новой посуды у вас есть довольно большой выбор материалов. Это и медь, и чугун, и нержавеющая сталь, и многое другое. Но все они по большому счёту безопасны.
Фото: The Spruce
Выбирать материал, из которого сделана посуда, нужно исходя из того, что конкретно вы готовите. А с точки зрения влияния на здоровье все предлагаемые сегодня материалы считаются безопасными.
Сковороды с антипригарным покрытием очень популярны. Обычно опасения, связанные с ними, относятся обычно к определённым химикатам. Это пер- и полифторалкильные вещества. Но они безопасны по двум причинам: за счёт стабильности и низких уровней концентрации.
Есть мнение, что алюминиевые кастрюли вызывают деменцию. Однако убедительных доказательств этого нет.
Медные кастрюли равномерно нагреваются и являются хорошими проводниками тепла. К тому же большая часть такой посуды имеет нереактивное покрытие из нержавеющей стали. Это защищает от попадания меди в пищу.
Medical Xpress
Посуда из нержавеющей стали, чугуна, керамики - это тоже хорошая идея. Но есть у такой посуды и определённые недостатки. Это большой вес и неравномерность нагрева у чугуна, лёгкость повреждения у керамики. Кроме того, теоретически никель и другие металлы в дешёвых кастрюлях из нержавеющей стали могут попасть в еду. Однако это очень маловероятно.
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