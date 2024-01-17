Может ли теоретически человек заразиться сразу всеми болезнями в мире

Во-первых, важно понимать, от чего конкретно защищает организм человека иммунная система. Это могут быть раковые клетки, вирусы, бактерии, грибки и пр.

С каждым вздохом человек взаимодействует с тысячами различных микроорганизмов. Первую линию защиту от внешнего вредного воздействия образуют кожа, слюна, слёзы, сопли.

Помимо этого, иммунная система может специально повышать температуру вашего тела, чтобы микроорганизмы в нём не могли расти и размножаться.