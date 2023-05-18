Можете ли вы в будущем из-за уколов ботокса выглядеть старше

Можете ли вы в будущем из-за уколов ботокса выглядеть старшеЭта процедура поможет сохранить молодость, но насколько она безопасна
Возможно, вы уже не раз задумывались о том, чтобы сделать уколы ботокса и разгладить морщины на лбу. Но стоит ли оно того? Не будете ли вы со временем выглядеть ещё старше, чем до процедуры?
Доктор Садык Файз рассказал изданию Eat This, Not That всё о профилактическом ботоксе. Эти инъекции ботокса представляют собой процедуру, при помощи которой можно предотвратить образование морщин и тонких линий на лице. Обычно такую процедуру советуют людям от 20 до 30 лет, у которых ещё морщины не появились.
По словам врача, делать уколы ботокса до того, как у вас появятся морщины, не имеет особого смысла. И нет убедительных научных доказательств того, что профилактический ботокс работает. По мнению эксперта, такая процедура - довольно нелепая.
Ботокс - это на самом деле лекарство, которое отпускается по рецепту. Другими словами, для его введения должны быть основания и должна быть какая-то цель. Процедура введения ботокса не совсем безобидная, и она может привести к осложнениям и побочным эффектам.
Главный недостаток ботокса заключается в том, что его введение в слишком большом количестве (например, в лоб) в течение многих лет может ослабить мышцы. В результате кожа может стать тонкой и дряблой. Что ещё хуже, со временем ослабленные мышцы в этой области будут влиять на другие мышцы в этой области и на мимику в целом.
Допустим, если человек перестанет использовать мышцы лба, то он может начать выражать те же эмоции, используя нос. В результате у него появятся морщины около носа.
Также нужно иметь в виду, что действие любого ботокса длится три-пять месяцев.
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