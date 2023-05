Можете ли вы в будущем из-за уколов ботокса выглядеть старше

Доктор Садык Файз рассказал изданию Eat This, Not That всё о профилактическом ботоксе. Эти инъекции ботокса представляют собой процедуру, при помощи которой можно предотвратить образование морщин и тонких линий на лице. Обычно такую процедуру советуют людям от 20 до 30 лет, у которых ещё морщины не появились.

По словам врача, делать уколы ботокса до того, как у вас появятся морщины, не имеет особого смысла. И нет убедительных научных доказательств того, что профилактический ботокс работает. По мнению эксперта, такая процедура - довольно нелепая.