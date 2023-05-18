Можете ли вы в будущем из-за уколов ботокса выглядеть старше

Ботокс - это на самом деле лекарство, которое отпускается по рецепту. Другими словами, для его введения должны быть основания и должна быть какая-то цель. Процедура введения ботокса не совсем безобидная, и она может привести к осложнениям и побочным эффектам.

Главный недостаток ботокса заключается в том, что его введение в слишком большом количестве (например, в лоб) в течение многих лет может ослабить мышцы. В результате кожа может стать тонкой и дряблой. Что ещё хуже, со временем ослабленные мышцы в этой области будут влиять на другие мышцы в этой области и на мимику в целом.

Допустим, если человек перестанет использовать мышцы лба, то он может начать выражать те же эмоции, используя нос. В результате у него появятся морщины около носа.

Также нужно иметь в виду, что действие любого ботокса длится три-пять месяцев.

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