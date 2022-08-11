Можно ли есть мороженое людям с диабетом: отвечает диетолог

Специалист в области питания Лорен Манакер подчёркивает, что людям с диабетом и преддиабетом можно есть мороженое. Но только если они действительно держат под контролем уровень сахара в крови. Важно следить за размером порций и за количеством сахара в начинке мороженого.

Чтобы правильно выбрать мороженое в магазине, нужно помнить о нескольких вещах. Первое - лучше покупать продукт с низким содержанием жира, а не обезжиренный, так как жир помогает снизить вероятность резкого скачка глюкозы в крови.