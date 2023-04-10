Можно ли из-за стресса заболеть и как от него избавиться

Для здоровых людей обычно кратковременный стресс вообще не опасен. А вот с длительным стрессом не всё так просто. Особенно если человек не особо здоровый или если он пожилого возраста.

По словам Кармель Чой, клинического психолога, стресс появляется, когда человек сталкивается с новой и непредсказуемой ситуацией и при этом не понимает, сможет ли успешно справиться с ней.

Если человек страдает от хронического стресса, то уровень кортизола (гормона стресса) в его крови долгое время остаётся повышенным. Эксперты Cleveland Clinic предупреждают, что в таком состоянии оставаться вредно для здоровья. Объясняется это тем, что высокий уровень гормона стресса может способствовать усугублению проявления сахарного диабета, ишемической болезни сердца, хронических болезней желудочно-кишечного тракта. Также стресс может быть причиной либо усугублять ситуацию при тревожности, злоупотреблении психоактивными веществами, хроническом недоверии, беспокойстве и т.д.