Можно ли омолодить стареющий мозг

По словам нейробиолога Тони Висс-Корей процесс старения чаще всего становится ощутимым после 50-60 лет. Связано это с тем, что человек начинает замечать у себя проблемы с памятью, морщины, седые волосы. Также люди в это время начинают говорить медленнее, чтобы в случае необходимости заменить одни слова другими.

В ходе исследования, проведённого Тони Висс-Корей с коллегами, специалисты хирургическим путём соединяли кровеносные системы старых и молодых мышей. В результате организм старых мышей начинал омолаживаться (в том числе у них увеличилось число некоторых нейронов, сами нейроны стали работать активнее, воспаление мозга уменьшилось). А вот у молодых мышей, которым вливали кровь старых мышей, ухудшались когнитивные функции и мозг быстрее старел.