Можно ли пить алкоголь, если вы пытаетесь похудеть

В действительности, по словам зарегистрированного диетолога Лорен Манакер, при соблюдении здоровой сбалансированной диеты вы вполне можете временами выпивать алкогольные напитки. Но важно при этом выбирать правильный алкоголь.

Самое главное в употреблении спиртного при попытках похудеть - это выбор разумного размера порции. Лучше отказаться от заказа большой «Маргариты» или от пива по акции «Два по цене одного».