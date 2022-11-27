Можно ли получить такие же волосы, как в рекламе шампуня? Учёные уверены, что да

Можно ли получить такие же волосы, как в рекламе шампуня? Учёные уверены, что даВот что для этого вам нужно делать
Блестящие и полные жизни волосы получить вполне реально. Для этого нужно правильно за ними ухаживать.
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Здоровые волосы действительно важны для индивидуальности человека. Но разве волосы - это не просто мёртвый белок? И можно ли его вообще называть здоровым? По словам экспертов, всё дело в кутикуле.
Кутикула представляет собой внешний слой каждого волоса. Она выполняет защитную функцию. Состоит кутикула из мёртвых клеток, которые перекрывают друг друга, подобно черепице. Внешняя среда может повреждать кутикулу, и это видно по состоянию волос у корней и на концах.
Поддерживать кутикулы волос в хорошем состоянии поможет правильное сочетание очищения и увлажнения, а также правильная частота этих процедур. Шампунь при этом следует наносить на кожу головы, а не на все волосы. Так он будет очищать кожу головы от грязи.
Для того чтобы обеспечить волосы достаточным увлажнением, нужно наносить на них кондиционер. Причём делается это по всей длине волос до самых кончиков, за исключением кожи головы.
Наконец, ограничьте использование фена для укладки волос. Известно, что при температуре выше 180 градусов по Цельсию белки в волосах начинают разрушаться и тепловое повреждение становится необратимым. А утюжки для выпрямления волос могут нагреваться даже до 230 градусов по Цельсию.
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