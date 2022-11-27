Можно ли получить такие же волосы, как в рекламе шампуня? Учёные уверены, что да

Поддерживать кутикулы волос в хорошем состоянии поможет правильное сочетание очищения и увлажнения, а также правильная частота этих процедур. Шампунь при этом следует наносить на кожу головы, а не на все волосы. Так он будет очищать кожу головы от грязи.

Для того чтобы обеспечить волосы достаточным увлажнением, нужно наносить на них кондиционер. Причём делается это по всей длине волос до самых кончиков, за исключением кожи головы.

Наконец, ограничьте использование фена для укладки волос. Известно, что при температуре выше 180 градусов по Цельсию белки в волосах начинают разрушаться и тепловое повреждение становится необратимым. А утюжки для выпрямления волос могут нагреваться даже до 230 градусов по Цельсию.

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