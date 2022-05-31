Можно ли заниматься спортом при остеопорозе

Например, это силовые упражнения, аэробные упражнения с отягощениями, упражнения на развитие гибкости, упражнения на равновесие и устойчивость.

Благодаря тренировкам с отягощениями можно сохранить плотность костей. При использовании силовых тренажёров необходимо следить за тем, чтобы позвоночник во время занятий не скручивался.

Аэробные упражнения дадут возможность укрепить кости ног, бёдер, нижней части позвоночника. Они помогут замедлить потерю минералов.

При остеопорозе не рекомендуется выполнять упражнения с высокой ударной нагрузкой. Это, например, прыжки, бег трусцой, просто бег. Подобные упражнения могут действительно привести к переломам и так ослабленных костей. Также необходимо избегать частых наклонов, скручиваний, быстрых резких движений (к примеру, такое встречается в боулинге).

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