Можно с утра ли пить чай, который вы не допили вечером

Чай употреблять нельзя также девушкам в период менструации.

Кроме того, залежавшийся старый чай может действительно плохо повлиять на организм. Хранить чайные листья можно совсем небольшое количество времени, а затем вещества, входящие в состав чая, окислятся.

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