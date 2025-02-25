Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 февраля 2025, 03:00
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Можно выдохнуть: мелатонин не вызовет у вас привыкания

Но вот психологическую зависимость может
Мелатонин часто принимают как средство для улучшения сна. Этот гормон делает вас сонливым и расслабленным, помогает изменить цикл сна.
Можно выдохнуть: мелатонин не вызовет у вас привыкания
© Johns Hopkins Medicine

К счастью, мелатонин не вызывает привыкания. В отличие от некоторых снотворных он не вызывает физической зависимости.

Однако люди могут стать психологически зависимыми от мелатонина. В этом случае человек начинает тревожиться о сне без этой добавки или может считать, что не способен уснуть естественным образом.

Можно выдохнуть: мелатонин не вызовет у вас привыкания
© Grace Cary / Getty Images

Также добавки с мелатонином могут со временем стать менее эффективными, если их доза слишком высока, вы принимаете их в неподходящее время или непоследовательно, другие привычки сна не способствуют качественному отдыху, вы не устраняете причину проблем со сном.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.