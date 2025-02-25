Можно выдохнуть: мелатонин не вызовет у вас привыкания

К счастью, мелатонин не вызывает привыкания. В отличие от некоторых снотворных он не вызывает физической зависимости.

Однако люди могут стать психологически зависимыми от мелатонина. В этом случае человек начинает тревожиться о сне без этой добавки или может считать, что не способен уснуть естественным образом.