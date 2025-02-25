Можно выдохнуть: мелатонин не вызовет у вас привыкания

Опубликовано 25 февраля 2025, 03:001 мин.
Можно выдохнуть: мелатонин не вызовет у вас привыканияНо вот психологическую зависимость может
Мелатонин часто принимают как средство для улучшения сна. Этот гормон делает вас сонливым и расслабленным, помогает изменить цикл сна.
К счастью, мелатонин не вызывает привыкания. В отличие от некоторых снотворных он не вызывает физической зависимости.
Однако люди могут стать психологически зависимыми от мелатонина. В этом случае человек начинает тревожиться о сне без этой добавки или может считать, что не способен уснуть естественным образом.
Также добавки с мелатонином могут со временем стать менее эффективными, если их доза слишком высока, вы принимаете их в неподходящее время или непоследовательно, другие привычки сна не способствуют качественному отдыху, вы не устраняете причину проблем со сном.
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