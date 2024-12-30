Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 декабря 2024, 03:00
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Мозоли, деформация стопы и не только: названы опасности для здоровья тесной обуви

Будьте осторожны
Часто стопа деформируется именно из-за тесной обуви. Причём развивается это всё постепенно. На ранних стадиях предотвратить изменения можно при помощи правильно подобранных ботинок, кроссовок или туфель.
Мозоли, деформация стопы и не только: названы опасности для здоровья тесной обуви
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Тесная обувь вредит нашему здоровью несколькими способами.

Деформация стопы. Такие изменения включают вальгусную деформацию большого пальца, молоткообразную деформацию пальцев и плоскостопие.

Проблемы с кровообращением. Из-за постоянного сдавливания вы можете страдать от отёков. Ноги будут неметь, могут возникать судороги. Из-за тесной обуви также значительно повышается риск развития варикозного расширения вен.

Мозоли, деформация стопы и не только: названы опасности для здоровья тесной обуви
© freepik

Повреждение ногтей и кожи. Это вросшие ногти, грибок ногтей, натоптыши и мозоли.

Боль в спине и суставах. Деформация стопы из-за тесной обуви приводит к неправильному распределению нагрузки на позвоночник, колени, тазобедренные суставы. Мышечное напряжение может вызвать и головную боль.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.