Мозоли, деформация стопы и не только: названы опасности для здоровья тесной обуви

Повреждение ногтей и кожи. Это вросшие ногти, грибок ногтей, натоптыши и мозоли.

Боль в спине и суставах. Деформация стопы из-за тесной обуви приводит к неправильному распределению нагрузки на позвоночник, колени, тазобедренные суставы. Мышечное напряжение может вызвать и головную боль.

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