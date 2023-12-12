Мужское бесплодие встречается чаще, чем вы думаете. Вот пять способов избежать этого

Держитесь подальше от анаболических стероидов. Некоторые их принимают для улучшения внешнего вида и физической формы. Но они влияют на работу яичек, в том числе за счёт уменьшения размера яичек, уменьшения или прекращения выработки спермы, приводят к импотенции, бесплодию.

Бросьте курить и вейпить. Есть доказательства, что эти привычки вредят репродуктивному здоровью мужчин.

Уменьшите воздействие на организм химических веществ из окружающей среды. Эти вещества могут снизить качество спермы и вызвать проблемы с фертильностью, так как они имитируют мужские половые гормоны или блокируют их выработку. Полностью избежать влияния этих химикатов нельзя, но вы всё равно можете сделать несколько вещей: мойте фрукты и овощи, меньше ешьте обработанные, консервированные или расфасованные продукты, пейте из стеклянных или жёстких пластиковых бутылок, а не из мягких, разогревайте пищу в фарфоровой или стеклянной миске, покрытой бумажным полотенцем или тарелкой (вместо пластиковых контейнеров на вынос или контейнеров, покрытых пищевой пленкой).

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