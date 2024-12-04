Музыка оказалась способна менять наше отношение к прошлому

Во время прослушивания музыки работают не только наши уши, но и области мозга, которые отвечают за эмоции и память. Именно поэтому некоторые песни вызывают у нас сильные эмоции и хорошо запоминаются.

Команда учёных провела трёхдневный эксперимент, чтобы узнать, способна ли музыка, воспроизводимая во время припоминания истории, как-то повлиять на исходное воспоминание.

В первый день участники запоминали ряд коротких, эмоционально нейтральных историй. На следующий день они вспоминали эти истории, слушая либо оптимистичную, либо депрессивную музыку, либо тишину. В последний день добровольцев попросили снова вспомнить истории, на этот раз без музыки.

Результаты продемонстрировали, что когда участники слушали эмоционально заряженную музыку, вспоминая нейтральные истории, то они с большей вероятностью потом добавляли в эти истории новые эмоциональные элементы. Причём эти элементы соответствовали настроению музыки. Например, если испытуемые фоном слушали позитивные песни, то и воспоминания позже людям казались более положительными, даже когда они припоминали истории без музыки.