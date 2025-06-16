Мяту назвали лучшей травой для улучшения здоровья кишечника

Джесси Вонг, сертифицированный диетолог, диетолог по здоровью кишечника и основатель Poopedia, говорит, что здоровый кишечник играет ключевую роль в эффективности пищеварения, поддержке иммунитета, регуляции настроения. Кроме того, состояние кишечника важно для предотвращения хронического воспаления, которое может возникнуть при диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом сказала Бет Розен, магистр наук, сертифицированный диетолог, владелица Beth Rosen Nutrition.

Мята уменьшает воспаление и спазмы желудка, а также убивает вредные микроорганизмы. Исследования показали, что масло перечной мяты может облегчить дискомфорт в пищеварительном тракте у людей с синдромом раздражённого кишечника, устранить расстройство желудка.