Мёд, добавленный в йогурт, оказался полезен для пищеварения

Далее специалисты проверили свои выводы в ходе клинического исследования. Для этого они набрали 66 здоровых взрослых и попросили их употреблять два разных продукта в течение двух недель: йогурт с клеверным мёдом и пастеризованный, подвергнутый термической обработке йогурт. Однако никаких изменений в процессе пищеварения у людей не было. Это объясняется тем, что у участников уже всё было в норме.

Также учёные провели третье исследование с участием 36 человек. Они ели йогурт с сахаром. Когда они сравнили это с другими результатами, выяснилось, что сочетание йогурта с медом сохранило больше всего пробиотиков, но это никак не повлияло на показатели здоровья.

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