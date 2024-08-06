Мёд, добавленный в йогурт, оказался полезен для пищеварения

Мёд, добавленный в йогурт, оказался полезен для пищеваренияЭто выяснили учёные из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне
Греческий йогурт и другие йогурты содержат пробиотические штаммы (Bifidobacterium animalis) в дополнение к обычным закваскам. Потребление некоторых пробиотиков может улучшить пищеварение, способствовать регулярному опорожнению кишечника, положительно повлиять на настроение и когнитивные способности.
В рамках первого исследования учёные провели лабораторный эксперимент, в котором проверили влияние четырёх различных видов меда (люцернового, гречишного, клеверного и апельсинового) на жизнеспособность B. animalis в йогурте. Для этого они имитировали процесс пищеварения. Выяснилось, что йогурт с мёдом, особенно сорт клевера, помог поддержать выживание пробиотиков в кишечной фазе пищеварения.
Далее специалисты проверили свои выводы в ходе клинического исследования. Для этого они набрали 66 здоровых взрослых и попросили их употреблять два разных продукта в течение двух недель: йогурт с клеверным мёдом и пастеризованный, подвергнутый термической обработке йогурт. Однако никаких изменений в процессе пищеварения у людей не было. Это объясняется тем, что у участников уже всё было в норме.
Также учёные провели третье исследование с участием 36 человек. Они ели йогурт с сахаром. Когда они сравнили это с другими результатами, выяснилось, что сочетание йогурта с медом сохранило больше всего пробиотиков, но это никак не повлияло на показатели здоровья.
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