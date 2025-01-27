Мёд оказался полезен для сна

Мёд отвечает за регулирование выработки мелатонина и серотонина. Эти гормоны связаны со здоровым сном и хорошим самочувствием. Известно, что мёд может тормозить работу орексина, что приводит к расслаблению перед сном.

Чтобы приготовить напиток, улучшающий сон, добавьте в стакан тёплой воды чайную ложку мёда. Для вкуса можно добавить туда же листик мяты или лимонный сок. Употребляйте этот напиток за 30 минут до отхода ко сну.

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