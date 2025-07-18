Мышечные судороги и другие признаки, что вам нужны электролиты

Усталость. Нехватка электролитов может нарушить работу клеток и органов. Это приводит к нервно-мышечным и когнитивным проблемам: чувству усталости, спутанности сознания.

Мышечные судороги. Учёные сходятся во мнении, что судороги, связанные с физической нагрузкой или жарой, вызваны потоотделением и потерей электролитов. Если вы ощущаете судороги во время тренировки или после неё - скорее всего, у вас низкий уровень натрия, калия, кальция либо магния.

Головные боли. Обезвоживание может немного уменьшить размер мозга, что вызывает головную боль. Кроме того, нехватка натрия и магния способна тоже привести к головным болям и мигреням.