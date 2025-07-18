Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 июля 2025, 07:30
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Мышечные судороги и другие признаки, что вам нужны электролиты

Это нельзя игнорировать
Гидратация - это не только вода, но и электролиты. Эти минералы помогают регулировать баланс жидкости в организме, сокращение мышц, уровень pH. Вот как понять, что вам этих веществ не хватает.
Мышечные судороги и другие признаки, что вам нужны электролиты
© Health

Усталость. Нехватка электролитов может нарушить работу клеток и органов. Это приводит к нервно-мышечным и когнитивным проблемам: чувству усталости, спутанности сознания.

Мышечные судороги. Учёные сходятся во мнении, что судороги, связанные с физической нагрузкой или жарой, вызваны потоотделением и потерей электролитов. Если вы ощущаете судороги во время тренировки или после неё - скорее всего, у вас низкий уровень натрия, калия, кальция либо магния.

Головные боли. Обезвоживание может немного уменьшить размер мозга, что вызывает головную боль. Кроме того, нехватка натрия и магния способна тоже привести к головным болям и мигреням.

Мышечные судороги и другие признаки, что вам нужны электролиты
© EatingWell

Головокружение. Это может быть признаком обезвоживания или низкого уровня натрия. Такое происходит, когда человек пьёт много воды и не восполняет запасы натрия.

Мышечная слабость. Она связана с нехваткой калия или фосфора.

Перегрев. Пот содержит воду и электролиты, поэтому чрезмерное потоотделение может привести к снижению уровня этих веществ и к перегреву.

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