Мытьё фруктов и овощей под холодной водой поможет вам избавиться от пестицидов

В Интернете есть много информации об остатках пестицидов. Тем не менее важно понимать несколько моментов.

Не все пестициды одинаковы. Вообще пестициды используются для поддержания роста сельскохозяйственных культур. Существуют также искусственные пестициды, которые негативно влияют на здоровье человека, и природные.

Небольшое количество химических пестицидов не является поводом для беспокойства. В частности, в США действуют строгие стандарты для защиты от опасного уровня синтетических пестицидов.