На эту область лица нужно обязательно всегда наносить солнцезащитный крем

На эту область лица нужно обязательно всегда наносить солнцезащитный кремИначе у вас будет выше риск развития рака кожи
Солнцезащитные очки, макияж или головной убор защищают от солнечных лучей, но недостаточно. Эксперт рекомендует также всегда наносить крем с SPF на одну область лица.
Как отмечает Брюс Грин, сертифицированный химик и основатель SOS Serum Skincare, солнцезащитным кремом обязательно нужно мазать область вокруг глаз. Если этого не делать, то возрастают шансы столкнуться с раком кожи. К тому же веки - самый тонкий участок кожи.
Известно, что область вокруг глаз и особенно под глазами склонна к преждевременному старению. Это связано с тем, что кожа в этом месте гораздо тоньше, чем на остальной части лица.
Наиболее распространённым типом рака век считается базально-клеточная карцинома. Об этом сказал доктор Росс Перри, медицинский директор кожных клиник Cosmedics www.Cosmedics.co.uk. Обычно эта разновидность рака проявляется на нижнем веке, а чаще всего она встречается у людей со светлой либо бледной кожей. Другой тип рака - сальная карцинома, и она в основном возникает в пожилом и среднем возрасте.
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