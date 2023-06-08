На эту область лица нужно обязательно всегда наносить солнцезащитный крем

Известно, что область вокруг глаз и особенно под глазами склонна к преждевременному старению. Это связано с тем, что кожа в этом месте гораздо тоньше, чем на остальной части лица.

Наиболее распространённым типом рака век считается базально-клеточная карцинома. Об этом сказал доктор Росс Перри, медицинский директор кожных клиник Cosmedics www.Cosmedics.co.uk. Обычно эта разновидность рака проявляется на нижнем веке, а чаще всего она встречается у людей со светлой либо бледной кожей. Другой тип рака - сальная карцинома, и она в основном возникает в пожилом и среднем возрасте.

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