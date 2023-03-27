На какие болезни указывают круги под глазами

На какие болезни указывают круги под глазамиПоявляются они не только из-за недосыпа
Тёмные круги под глазами появляются по самым разным причинам. Например, из-за частого бодрствования по ночам, утомления глаз, эмоциональной нестабильности. Кроме того, они являются одним из признаков старения и могут свидетельствовать о ряде заболеваний.
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Если вы заметили у себя тёмные круги под глазами, то проверьте, нет ли у вас этих болезней и состояний.
Хронический ринит. При чихании либо высмаркивании приток крови в область под глазами усиливается. Это и приводит к образованию тёмных кругов.
Хронический гастрит. Синяки под глазами могут появиться, если вы уже долго время сталкиваетесь с проблемами с всасыванием и перевариванием пищи.
Хроническое заболевание печени. Это приводит к пигментации вокруг век.
Нерегулярные менструации. Во время менструации у женщин круги под глазами могут стать ещё заметнее. Объясняется это дисменореей либо нерегулярным циклом.
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