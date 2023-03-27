На какие болезни указывают круги под глазами

Если вы заметили у себя тёмные круги под глазами, то проверьте, нет ли у вас этих болезней и состояний.

Хронический ринит. При чихании либо высмаркивании приток крови в область под глазами усиливается. Это и приводит к образованию тёмных кругов. Хронический гастрит. Синяки под глазами могут появиться, если вы уже долго время сталкиваетесь с проблемами с всасыванием и перевариванием пищи.