На какое время максимум человек может задерживать дыхание под водой

27 марта 2021 Будимир Шобат из Хорватии смог установить мировой рекорд по задержке дыхания под водой. Он смог продержаться 24 минуты 37 секунд. Но перед погружением он дышал не обычным воздухом, а чистым кислородом.

Также существует группа мореплавателей под названием баджау. Эти люди способны находиться в течение нескольких минут под водой на глубине до 60 метров. При этом они проживают уже более тысячи лет в водах Юго-Восточной Азии и собирают пищу под водой, погружаясь без гидрокостюмов, ласт, трубок.