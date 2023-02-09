На какое время максимум человек может задерживать дыхание под водой

На какое время максимум человек может задерживать дыхание под водойВсё зависит от его уровня подготовки
Известно, что люди могут задерживать дыхание на довольно длительное время. Правда, относится это только к людям, которые специально для этого тренируются. А неподготовленный человек продержится под водой без дыхания 30-90 секунд.
Фото: I Spy Physiology Blog
27 марта 2021 Будимир Шобат из Хорватии смог установить мировой рекорд по задержке дыхания под водой. Он смог продержаться 24 минуты 37 секунд. Но перед погружением он дышал не обычным воздухом, а чистым кислородом.
Также существует группа мореплавателей под названием баджау. Эти люди способны находиться в течение нескольких минут под водой на глубине до 60 метров. При этом они проживают уже более тысячи лет в водах Юго-Восточной Азии и собирают пищу под водой, погружаясь без гидрокостюмов, ласт, трубок.
BBC Science Focus
В научном исследовании, опубликованном в Cell в 2018 году, говорится, что у баджо есть специальные физиологические особенности, которые позволяют им лучше держаться под водой. В частности, у них есть мутация ДНК, из-за которой их селезёнка на 50% больше, чем у родственной группы людей салуа, которые проживают на том же материке. Благодаря большой селезёнке организм получает больше насыщенных кислородом эритроцитов.