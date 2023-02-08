На какую болезнь может указывать внезапная боль в груди

Боль в груди может быть очень разной. И она может указывать на такую болезнь, как стенокардия. Она является симптомом ишемической болезни сердца и тоже имеет несколько разновидностей. Стенокардия может быть стабильной, вариантной, нестабильной, рефрактерной. Поэтому если вы почувствовали боль в области груди, то обязательно обратитесь к врачу, чтобы понять, что делать.

Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что стабильная стенокардия обычно возникает из-за закупорки или сужений артерий. Это самый распространённый тип стенокардии. В то же время нестабильная стенокардия может сигнализировать о скором сердечном приступе. И в этом случае боль сама по себе не проходит, как и после отдыха или приёма лекарств.