На самом деле каждую неделю мы съедаем с пищей немного пластика. Вот что можно с этим сделать

На самом деле каждую неделю мы съедаем с пищей немного пластика. Вот что можно с этим сделатьНужно предпринять всего несколько шагов
Микропластик сейчас содержится почти везде. Поэтому, как отмечают специалисты, в неделю человек «съедает» его в количестве, равном одной пластиковой карте.
Существуют способы, которые помогут вам потреблять микроплатика как можно меньше. Это сохранит ваше здоровье.
Отказаться от пакетов. Всё дело в том, что подобные пакеты сильно загрязняют океан и превращаются в микропластик, а не разлагаются до конца.
Внимательно выбирать мясо. Лучше брать продукты от местных производителей, хоть такое мясо и дороже. Не так давно учёные нашли микропластик в кровотоке свиней и коров, а затем - в запакованном мясе, животном молоке.
Брать то, что не упаковано в пластик. Согласно результатам одного исследования, пенопластовые лотки, в которые упаковывают мясные продукты, изготавливаются обычно из экструдированного полистирола. Данный материал опасен тем, что выделяет микропластик, который сложно убрать, даже если хорошо промыть продукт. Лучше всего, когда производители упаковывают мясо в бумагу.
Кроме того, результаты одного исследования продемонстрировали, что 93 % протестированных экспертами бутылок для воды были заражены пластиком.
Не пить из пластиковых или бумажных стаканчиков. На самом деле в большей части бумажной продукции есть пластиковая прослойка, которая нужна для контакта с жидкостями. То же самое касается бумажных тарелок, бумажных пакетов для молока и т.п.
Храните пищу в стеклянной посуде. Научные исследования свидетельствуют о том, что пластиковая упаковка никак не влияет на срок годности продукта.
Знать о рыбе и морепродуктах с пластиком. Учёные обнаружили, что микропластик содержится во многих видах рыб. Последние данные демонстрируют, что в большой хищной рыбе - больше микропластика в целом, в мелкой же - больше на грамм тканей.
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