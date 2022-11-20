На самом деле каждую неделю мы съедаем с пищей немного пластика. Вот что можно с этим сделать

Существуют способы, которые помогут вам потреблять микроплатика как можно меньше. Это сохранит ваше здоровье.

Отказаться от пакетов. Всё дело в том, что подобные пакеты сильно загрязняют океан и превращаются в микропластик, а не разлагаются до конца. Внимательно выбирать мясо. Лучше брать продукты от местных производителей, хоть такое мясо и дороже. Не так давно учёные нашли микропластик в кровотоке свиней и коров, а затем - в запакованном мясе, животном молоке. Брать то, что не упаковано в пластик. Согласно результатам одного исследования, пенопластовые лотки, в которые упаковывают мясные продукты, изготавливаются обычно из экструдированного полистирола. Данный материал опасен тем, что выделяет микропластик, который сложно убрать, даже если хорошо промыть продукт. Лучше всего, когда производители упаковывают мясо в бумагу.

Кроме того, результаты одного исследования продемонстрировали, что 93 % протестированных экспертами бутылок для воды были заражены пластиком.