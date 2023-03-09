На сколько минут меньше нужно проводить в день в соцсетях, чтобы улучшить своё здоровье

По словам учёных из Университета Суонси, сокращение пользования соцсетями всего на 15 минут в день может благотворно сказаться на общем состоянии здоровья человека и на его иммунной функции. Кроме того, это уменьшит чувство одиночества и симптомы депрессии.

В течение месяца в ходе нового исследования команда учёных следила за влиянием на психическое и физическое здоровье людей сокращения времени, проводимого в соцсетях.