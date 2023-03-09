На сколько минут меньше нужно проводить в день в соцсетях, чтобы улучшить своё здоровье

На сколько минут меньше нужно проводить в день в соцсетях, чтобы улучшить своё здоровьеТак вы точно станете чувствовать себя лучше
Многие из нас проводят в социальных сетях каждый день большое количество времени. И специалисты из Университета Суонси выяснили, как можно решить эту проблему.
Фото: Open Learn
По словам учёных из Университета Суонси, сокращение пользования соцсетями всего на 15 минут в день может благотворно сказаться на общем состоянии здоровья человека и на его иммунной функции. Кроме того, это уменьшит чувство одиночества и симптомы депрессии.
В течение месяца в ходе нового исследования команда учёных следила за влиянием на психическое и физическое здоровье людей сокращения времени, проводимого в соцсетях.
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Сравнивались результаты участников с результатами тех, кто не сокращал на 15 минут пользование соцсетями. Те, кто сидел в социальных сетях на 15 минут меньше, в среднем на 15% улучшили иммунную функцию (они меньше в том числе сталкивались с простудой, гриппом, бородавками), на 50% улучшили качество сна, на 30% уменьшили признаки депрессии.
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