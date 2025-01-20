Набор веса оказался признаком высокого уровня гормона стресса в организме

Вот какие признаки указывают на то, что у вас повышен кортизол (гормон стресса), по словам врача общей практики в Лондоне доктора Ниш Манек.

Увеличение веса. Особенно это касается жира вокруг живота. Также признаки высокого уровня кортизола — это накопление жира на задней части шеи и плечах, опухшее, округлое лицо.

Усталость и бессонница. Часто люди с высоким уровнем кортизола испытывают проблемы со сном.

Высокое кровяное давление и уровень сахара. Из-за высокого уровня гормона стресса эти показатели могут повыситься. Это приводит к риску возникновения гипертонии и диабета.