Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 января 2025, 00:45
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Набор веса оказался признаком высокого уровня гормона стресса в организме

Есть и другие признаки этого состояния
Кортизол — гормон, который вырабатывается надпочечниками. Он играет важную роль в работе всего организма. При этом хроническое повышение уровня этого гормона может вызвать ряд проблем со здоровьем.
Набор веса оказался признаком высокого уровня гормона стресса в организме
© American Psychological Association

Вот какие признаки указывают на то, что у вас повышен кортизол (гормон стресса), по словам врача общей практики в Лондоне доктора Ниш Манек.

Увеличение веса. Особенно это касается жира вокруг живота. Также признаки высокого уровня кортизола — это накопление жира на задней части шеи и плечах, опухшее, округлое лицо.

Усталость и бессонница. Часто люди с высоким уровнем кортизола испытывают проблемы со сном.

Высокое кровяное давление и уровень сахара. Из-за высокого уровня гормона стресса эти показатели могут повыситься. Это приводит к риску возникновения гипертонии и диабета.

Набор веса оказался признаком высокого уровня гормона стресса в организме
© Helena Babanova

Перепады настроения. Часто у людей с высоким уровнем кортизола встречаются депрессия, тревога, раздражительность.

Слабость костей. При хронически высоком уровне кортизола может произойти атрофия мышц и снижение плотности костей.

Другие симптомы. На повышенный уровень гормона стресса также указывают кожа, на которой легко появляются синяки, большие фиолетовые растяжки, снижение полового влечения, проблемы с фертильностью.

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