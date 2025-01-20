Набор веса оказался признаком высокого уровня гормона стресса в организме

Набор веса оказался признаком высокого уровня гормона стресса в организмеЕсть и другие признаки этого состояния
Вот какие признаки указывают на то, что у вас повышен кортизол (гормон стресса), по словам врача общей практики в Лондоне доктора Ниш Манек.
Увеличение веса. Особенно это касается жира вокруг живота. Также признаки высокого уровня кортизола — это накопление жира на задней части шеи и плечах, опухшее, округлое лицо.
Усталость и бессонница. Часто люди с высоким уровнем кортизола испытывают проблемы со сном.
Высокое кровяное давление и уровень сахара. Из-за высокого уровня гормона стресса эти показатели могут повыситься. Это приводит к риску возникновения гипертонии и диабета.
Перепады настроения. Часто у людей с высоким уровнем кортизола встречаются депрессия, тревога, раздражительность.
Слабость костей. При хронически высоком уровне кортизола может произойти атрофия мышц и снижение плотности костей.
Другие симптомы. На повышенный уровень гормона стресса также указывают кожа, на которой легко появляются синяки, большие фиолетовые растяжки, снижение полового влечения, проблемы с фертильностью.
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