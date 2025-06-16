Начало дня со стакана воды и другие изменения, которые помогут вам поддерживать баланс жидкости

Начинайте день со стакана воды. В день большинству людей нужно стремиться выпивать около 11–15 стаканов жидкости, по словам Маккензи Берджесс, диетолога, нутрициолога, кулинара. Сюда входит вода как из напитков, так и из продуктов питания.

Всегда держите под рукой бутылку с водой. Это повышает вероятность того, что вы будете пить в течение дня.

Делайте ароматизированную воду или смешивайте ингредиенты. Вы можете добавить в воду 100% сок или фрукты. Попробуйте также газированную воду с различными ароматами, травяной холодный чай, электролитные напитки с минимумом сахара.