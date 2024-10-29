Найден эффективный способ контролировать уровень сахара в крови при диабете

В ходе нового исследования специалисты изучали, как ограничение по времени приёма пищи влияет на уровень сахара в крови. Упор при этом делался на то, когда люди едят, а не что и сколько.

Ограниченное по времени питание известно также как диета 16:8. Примерно в 2015 году оно стало популярным средством для похудения. Научно доказано, что эта диета помогает и контролировать людям с диабетом 2 типа показатели сахара в крови.

Согласно диете 16:8, вы употребляете пищу в течение нескольких часов днём, а затем голодаете в оставшиеся часы. Например, вы можете есть только с 11 утра до 7 вечера, а в остальное время отказываться от еды. Это помогает согласовать приём пищи с естественными циркадными ритмами, что позволяет регулировать обмен веществ, улучшает общее здоровье.