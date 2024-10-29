Найден эффективный способ контролировать уровень сахара в крови при диабете

Найден эффективный способ контролировать уровень сахара в крови при диабетеЭто касается диабета 2 типа
В ходе нового исследования специалисты изучали, как ограничение по времени приёма пищи влияет на уровень сахара в крови. Упор при этом делался на то, когда люди едят, а не что и сколько.
Ограниченное по времени питание известно также как диета 16:8. Примерно в 2015 году оно стало популярным средством для похудения. Научно доказано, что эта диета помогает и контролировать людям с диабетом 2 типа показатели сахара в крови.
Согласно диете 16:8, вы употребляете пищу в течение нескольких часов днём, а затем голодаете в оставшиеся часы. Например, вы можете есть только с 11 утра до 7 вечера, а в остальное время отказываться от еды. Это помогает согласовать приём пищи с естественными циркадными ритмами, что позволяет регулировать обмен веществ, улучшает общее здоровье.
Такой режим питания может дать некоторые преимущества и людям с диабетом 2 типа. Часто у них самые высокие показатели глюкозы в крови с утра. Откладывание завтрака на середину утра означает, что они могут заняться физической активностью, которая снижает уровень сахара и готовит организм к первому приёму пищи.
В рамках нового исследования учёные сравнили приём пищи с ограничением по времени с рекомендациями аккредитованного практикующего диетолога. Эксперты хотели проверить, будут ли результаты у людей схожими через шесть месяцев соблюдения диеты или рекомендаций.
Для проведения исследования специалисты отобрали 52 человека с диабетом 2 типа, которые контролировали диабет при помощи пероральных препаратов. Среди участников были 22 женщины и 30 мужчин в возрасте от 35 до 65 лет. Люди из группы с ограничением приёма пищи по времени должны были есть только в период с 10:00 до 19:00.
Выяснилось, что ограничение употребления пищи по времени было таким же эффективным, как и диета, рекомендованная специалистом. У обеих групп снизился уровень глюкозы в крови, причём наибольшие улучшения наблюдались после первых двух месяцев.
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