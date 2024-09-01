Найден ещё один способ справиться с мигренями

Работает препарат следующим образом. Уброгепант ингибирует белок CGRP, который играет главную роль в процессе возникновения мигрени в мозге.

Команда учёных для проведения испытаний набрала 518 человек, страдающих мигренями не менее года. У них у всех было от двух до восьми приступов мигрени в месяц.

Оказалось, что уже спустя два часа после приёма таблетки уброгепанта перед приступом мигрени люди на 73% чаще сообщали, что способны нормально функционировать по сравнению с теми, кто пил плацебо.

Через сутки 65% тех, кто принимал лекарство, сказали, что их мигрень не ограничивала или ограничивала лишь немного. Точно так же из тех, кто получал плацебо, себя чувствовали 48% участников.

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