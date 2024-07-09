Найден способ быстрого сжигания жира естественным путём

При переходе с белого типа жира на бежевый наш организм сможет эффективно сжигать жировые клетки естественным путем, без посторонней помощи. Это открытие основано на экспериментах на мышах, но оно всё равно может привести к разработке нового класса препаратов для снижения веса.

В ходе нового исследования обнаружилось, что обычные белые жировые клетки могут превратиться в бежевые, если ограничить выработку белка KLF-15. Оказалось, что этот белок гораздо реже встречается в белых жировых клетках, чем в бурых или бежевых.

Используя культивированные жировые клетки человека, учёные также выяснили, что белок контролирует количество рецептора Adrb1. Этот рецептор помогает поддерживать естественный энергетический баланс.

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