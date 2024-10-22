Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 октября 2024, 04:30
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Найден способ улучшить потенцию без лекарств

И это физические упражнения
Ни для кого не секрет, что малоподвижный образ жизни вредит здоровью. Учёные из Дании выяснили, что физическая нагрузка даже помогает решить проблемы с потенцией.
Найден способ улучшить потенцию без лекарств
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Согласно результатам исследования, в ходе которого специалисты проанализировали научные работы с 2006 по 2016 год, регулярные занятия спортом могут улучшить потенцию у мужчин с лишним весом, атеросклерозом, высоким кровяным давлением, а также при склонности к сидячему образу жизни.

По словам Хелле Нюгор Гербилд, аспирантки отдела исследований общей практики в Университете Южной Дании, кардиотренировки улучшают эрекцию в любом случае. Даже если у человека не начались проблемы со здоровьем.

Найден способ улучшить потенцию без лекарств
© Pixabay Anastasia Borisova from Pixabay

Обзор показал, что чем дольше вы занимаетесь физической активностью, тем дольше будет длиться эффект. И чем интенсивнее тренировка, тем лучше результат и лучше потенция.

Эксперты выяснили, что для получения видимого эффекта от упражнений нужно тренироваться четыре раза в неделю по 40 минут в течение шести месяцев. Правда, для подтверждения этих данных нужно ещё провести дополнительные исследования.

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