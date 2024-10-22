Найден способ улучшить потенцию без лекарств

Согласно результатам исследования, в ходе которого специалисты проанализировали научные работы с 2006 по 2016 год, регулярные занятия спортом могут улучшить потенцию у мужчин с лишним весом, атеросклерозом, высоким кровяным давлением, а также при склонности к сидячему образу жизни.

По словам Хелле Нюгор Гербилд, аспирантки отдела исследований общей практики в Университете Южной Дании, кардиотренировки улучшают эрекцию в любом случае. Даже если у человека не начались проблемы со здоровьем.