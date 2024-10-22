Найден способ улучшить потенцию без лекарств

Найден способ улучшить потенцию без лекарствИ это физические упражнения
Согласно результатам исследования, в ходе которого специалисты проанализировали научные работы с 2006 по 2016 год, регулярные занятия спортом могут улучшить потенцию у мужчин с лишним весом, атеросклерозом, высоким кровяным давлением, а также при склонности к сидячему образу жизни.
По словам Хелле Нюгор Гербилд, аспирантки отдела исследований общей практики в Университете Южной Дании, кардиотренировки улучшают эрекцию в любом случае. Даже если у человека не начались проблемы со здоровьем.
Обзор показал, что чем дольше вы занимаетесь физической активностью, тем дольше будет длиться эффект. И чем интенсивнее тренировка, тем лучше результат и лучше потенция.
Эксперты выяснили, что для получения видимого эффекта от упражнений нужно тренироваться четыре раза в неделю по 40 минут в течение шести месяцев. Правда, для подтверждения этих данных нужно ещё провести дополнительные исследования.
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