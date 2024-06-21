Найдена ещё одна причина, по которой наше зрение ухудшается с возрастом

Оказалось, что у людей ширина зрачка уменьшается примерно на 0,4 мм за десятилетие. Это подтверждает гипотезу о том, что способность зрачка приспосабливаться к изменяющимся условиям освещения уменьшается с возрастом. Молодые люди лучше видят тускло освещённую ночную среду, чем пожилые.

При попадании света в глаз зрачок работает как апертура фотоаппарата, а сетчатка — как светочувствительный датчик. При ярком свете зрачок сужается до диаметра до 2 мм, при тусклом свете он открывается на 8 мм.

Дома или на работе снижение остроты зрения может отрицательно сказаться на общем качестве жизни и работы из-за уменьшения расширения зрачков. В результате ночью человек рискует дома обо что-нибудь споткнуться. Для работы необходимо в этом случае хорошо освещённое место без бликов.

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