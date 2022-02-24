Найдена связь между особенностями мозга и риском шизофрении

По словам специалистов из Norment (норвежский центр исследования психических расстройств), группа генов, связанных с риском развития шизофрении, также оказывает влияние на размер и толщину поверхности мозга человека. Об этом говорится также в статье, опубликованной в издании JAMA Psychiatry.

Поверхность головного мозга - это его внешний слой, то есть кора. В основном состоит она из серого вещества, но также имеет примерно 20 миллиардов взаимосвязанных нервных клеток. Данная область мозга играет важную роль во многих его функциях, включая способность испытывать эмоции, рассуждать.