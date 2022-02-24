Найдена связь между особенностями мозга и риском шизофрении

Найдена связь между особенностями мозга и риском шизофренииПричём эта связь генетическая
По словам специалистов из Norment (норвежский центр исследования психических расстройств), группа генов, связанных с риском развития шизофрении, также оказывает влияние на размер и толщину поверхности мозга человека. Об этом говорится также в статье, опубликованной в издании JAMA Psychiatry.
Поверхность головного мозга - это его внешний слой, то есть кора. В основном состоит она из серого вещества, но также имеет примерно 20 миллиардов взаимосвязанных нервных клеток. Данная область мозга играет важную роль во многих его функциях, включая способность испытывать эмоции, рассуждать.
По мнению экспертов, толщина и размер поверхности мозга могут являться биомаркерами шизофрении как психического расстройства. То есть после определения этих значений можно будет сказать, насколько высок риск развития у человека шизофрении.
Кроме того, в ходе проведённого исследования учёные проанализировали гены более 40 тысяч пациентов с шизофренией, а также почти 65 тысяч здоровых людей. Всю информацию взяли специалисты из европейских баз данных. В итоге они смогли доказать, что действительно существует генетическая связь между этой болезнью и особенностями поверхности мозга.