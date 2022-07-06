Найдены бактерии, которые помогут предотвратить болезни кишечника, в том числе рак

Найдены бактерии, которые помогут предотвратить болезни кишечника, в том числе ракОни позволят создать новые методы лечения различных заболеваний
Эксперты из Университета Квинсленда и Матера обнаружили несколько штаммов кишечных бактерий, способных подавлять воспаление в кишечнике и признаки воспалительного заболевания кишечника (ВЗК). ВЗК является хроническим заболеванием, при котором время от времени в кишечнике возникает воспаление.
Команда учёных под руководством доцента Джейка Бегуна из Университета Квинсленда смогла обнаружить в здоровом кишечнике бактерии, которые производят противовоспалительные вещества. Лабораторные тесты показали, что существуют пять штаммов таких бактерий.
Один из штаммов, по словам доктора Бегуна, может даже создавать противовоспалительные вещества, которые способны снизить тяжесть заболевания кишечника без побочных эффектов. Причём происходит это при помощи ингибирования фермента NF-kB.
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