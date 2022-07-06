Найдены бактерии, которые помогут предотвратить болезни кишечника, в том числе рак

Эксперты из Университета Квинсленда и Матера обнаружили несколько штаммов кишечных бактерий, способных подавлять воспаление в кишечнике и признаки воспалительного заболевания кишечника (ВЗК). ВЗК является хроническим заболеванием, при котором время от времени в кишечнике возникает воспаление.

Команда учёных под руководством доцента Джейка Бегуна из Университета Квинсленда смогла обнаружить в здоровом кишечнике бактерии, которые производят противовоспалительные вещества. Лабораторные тесты показали, что существуют пять штаммов таких бактерий.