Найдены дополнительные доказательства пользы овощей и фруктов для здоровья

В рамках нового исследования учёные выдвинули гипотезу, что диета с большим количеством овощей и фруктов полезна для сердца и почек, так как эти продукты снижают количество кислоты в рационе и количество этой кислоты, которые почки выводят из организма.

Для проведения исследования были отобраны пациенты с гипертонией. Всего их было 153 человека. Их разделили на три группы. В первую входили участники, которые добавляли к своему обычному рациону две-четыре чашки фруктов и овощей. Во вторую — те, кому прописали таблетки NaHCO 3 (кислотоснижающий бикарбонат натрия, обычная пищевая сода) в двух суточных дозах по четыре-пять таблеток по 650 мг. В третьей группе были люди, получающие стандартную медицинскую помощь от врачей первичной медико-санитарной помощи.