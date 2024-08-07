Найдены дополнительные доказательства пользы овощей и фруктов для здоровья

Найдены дополнительные доказательства пользы овощей и фруктов для здоровьяВрачи рекомендуют сделать эти продукты основой лечения гипертонии
В рамках нового исследования учёные выдвинули гипотезу, что диета с большим количеством овощей и фруктов полезна для сердца и почек, так как эти продукты снижают количество кислоты в рационе и количество этой кислоты, которые почки выводят из организма.
Для проведения исследования были отобраны пациенты с гипертонией. Всего их было 153 человека. Их разделили на три группы. В первую входили участники, которые добавляли к своему обычному рациону две-четыре чашки фруктов и овощей. Во вторую — те, кому прописали таблетки NaHCO 3 (кислотоснижающий бикарбонат натрия, обычная пищевая сода) в двух суточных дозах по четыре-пять таблеток по 650 мг. В третьей группе были люди, получающие стандартную медицинскую помощь от врачей первичной медико-санитарной помощи.
По итогам исследования выяснилось, что как фрукты и овощи, так и NaHCO3 улучшают здоровье почек. При этом исключительно фрукты и овощи, а не NaHCO3 снижали кровяное давление, улучшали показатели риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
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