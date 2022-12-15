Найдены гены, которые повышают вероятность самоубийства и возникновения мыслей об этом

Это ген ESR1, рецептор эстрогена; DRD2, рецептор допамина; DCC; TRAF3. Первый ген является причиной депрессии и посттравматического стрессового расстройства; второй связан с попытками самоубийства, расстройствами настроения, шизофренией, СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), рискованным поведением, расстройством, связанным с употреблением спиртного. Известно, что уровень DCC выше у тех, кто умирает в результате самоубийства. Что касается TRAF3, то его соотносят с употреблением психоактивных веществ, с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а также с антисоциальным поведением.

Кроме того, исследователи определили ещё девять дополнительных генов риска, специфичных для семейной истории болезни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.