Найдены гены, которые повышают вероятность самоубийства и возникновения мыслей об этом

Найдены гены, которые повышают вероятность самоубийства и возникновения мыслей об этомВсего их четыре
В ходе одного масштабного исследования под руководством из Duke Health и Durham VA учёные обнаружили несколько генов, влияющих на высокий риск развития суицидального поведения и появления мыслей о самоубийстве. Опубликованы все полученные результаты были в журнале JAMA Psychiatry.
Фото: Healio
Натан Кимбрел из Университета Дьюка вместе с коллегами (включая Эллисон Эшли-Кох, профессора медицинского факультета Университета Дьюка) провёл анализ данных о 633 778 ветеранов вооружённых сил США. Среди участников исследования в основном были мужчины, а доля женщин составляла 9 %. Кроме того, 71,4 % людей были европейского происхождения, 19,1 % - африканского, 8,1 % - латиноамериканского, 1,3 % - азиатского.
По результатам анализа эксперты выявили 121 211 случаев суицидальных действий или мыслей. И на это, как оказалось, самое большое влияние оказали четыре гена. Ранее эти гены учёные связывали с психическими заболеваниями.
Это ген ESR1, рецептор эстрогена; DRD2, рецептор допамина; DCC; TRAF3. Первый ген является причиной депрессии и посттравматического стрессового расстройства; второй связан с попытками самоубийства, расстройствами настроения, шизофренией, СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), рискованным поведением, расстройством, связанным с употреблением спиртного. Известно, что уровень DCC выше у тех, кто умирает в результате самоубийства. Что касается TRAF3, то его соотносят с употреблением психоактивных веществ, с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а также с антисоциальным поведением.
Кроме того, исследователи определили ещё девять дополнительных генов риска, специфичных для семейной истории болезни.
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