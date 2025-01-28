Найдите напарника: врач рассказал, как лучше всего начать заниматься спортом

Главное — начинать медленно и делать то, что вам нравится. То есть если вы ненавидите плавание, то не пытайтесь заниматься этим видом активности. Лучше найти что-то, что вас действительно будет увлекать. Это могут быть танцы, садоводство и т. п.

Если вы в день станете посвящать 30 минут физической активности, то получите от этого огромную пользу.