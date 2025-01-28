Найдите напарника: врач рассказал, как лучше всего начать заниматься спортом

Найдите напарника: врач рассказал, как лучше всего начать заниматься спортомДля некоторых это может стать сложной задачей
Главное — начинать медленно и делать то, что вам нравится. То есть если вы ненавидите плавание, то не пытайтесь заниматься этим видом активности. Лучше найти что-то, что вас действительно будет увлекать. Это могут быть танцы, садоводство и т. п.
Если вы в день станете посвящать 30 минут физической активности, то получите от этого огромную пользу.
По мере старения важно уделять время аэробным упражнениям или упражнениям на выносливость (ходьба, езда на велосипеде или плавание) и силовым тренировкам.
Перед тем как начать, изучите программы тренировок, составьте свой график тренировок и найдите напарника для занятий спортом. Наконец, будьте последовательны в физической активности.
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