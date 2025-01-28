Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 января 2025, 20:15
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Найдите напарника: врач рассказал, как лучше всего начать заниматься спортом

Для некоторых это может стать сложной задачей
Многие из нас обещают себе больше уделять время физической активности в новом году. Доктор Натан ЛеБрассер, директор Центра старения Роберта и Арлин Когод в клинике Майо, отмечает: никогда не поздно начать, даже если вы уже в пожилом возрасте.
Найдите напарника: врач рассказал, как лучше всего начать заниматься спортом
© Unsplash/CC0 Public Domain

Главное — начинать медленно и делать то, что вам нравится. То есть если вы ненавидите плавание, то не пытайтесь заниматься этим видом активности. Лучше найти что-то, что вас действительно будет увлекать. Это могут быть танцы, садоводство и т. п.

Если вы в день станете посвящать 30 минут физической активности, то получите от этого огромную пользу.

Найдите напарника: врач рассказал, как лучше всего начать заниматься спортом
© James Michelefelder

По мере старения важно уделять время аэробным упражнениям или упражнениям на выносливость (ходьба, езда на велосипеде или плавание) и силовым тренировкам.

Перед тем как начать, изучите программы тренировок, составьте свой график тренировок и найдите напарника для занятий спортом. Наконец, будьте последовательны в физической активности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.