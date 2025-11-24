Наличие трёх определённых генов повысит вероятность развития у вас СДВГ

По словам экспертов, существует три важных гена, которые влияют на проявление у человека признаков СДВГ. Это MAP1A, ANO8 и ANK2. Чтобы их обнаружить, учёные провели анализ генетических данных почти 9000 человек с СДВГ, принявших участие в датском исследовании iPSYCH, и 54 000 человек без этого заболевания.

Оказалось, что эти мутации встречаются редко, но они нарушают взаимодействие между нейронами и затрагивают гены, связанные с нервными клетками мозга.